Лукашенко: Вооруженные силы – это не только армия, но и КГБ, МВД, погранвойска

Лукашенко сегодня на совещании похвалился наличием сил быстрого реагирования, способных выдвинуться в любую точку границы за 3 часа.

«В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать. Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течении двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны в финансовом отношении, - и даже не способны - мы для армии старались сделать», - сказал Лукашенко на совещании.

При этом он дал новое определение термину «Вооруженные силы».

«Вооруженные Силы ( - ) …не только армия, но и МВД, пограничные войска, Комитет госбезопасности, - отметил он. - То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал. Но планы на любое их действие, планы нашего противодействия, должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием», - заявил он на совещании.