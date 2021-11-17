Минобороны Польши сообщило попытках мигрантов перейти границу ночью

Небольшие группы мигрантов предприняли ночью несколько попыток пересечь польско-белорусскую границу на нескольких участках.

Об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, передает ТАСС.

"Ночь была неспокойной. Напряженность, конечно, меньше, чем была в Кузнице, но методы атаки на польскую границу такие же. На Кузнице сконцентрировано внимание общественности. В то же время небольшие группы мигрантов пытались ночью прорваться через польскую границу на других участках", - сказал он.

"Ситуация на границе быстро не разрешится. Мы должны приготовиться к месяцам, надеюсь, не годам", - подчеркнул Блащак.

Как информировала полиция Подляского воеводства, в районе Кузницы, где во вторник был массовый штурм границы, ночь прошла спокойно. "Часть мигрантов на белорусской стороне вернулась в прежний лагерь, часть кочует у погранперехода с белорусской стороны", - сообщил журналистам пресс-секретарь Томаш Крупа.