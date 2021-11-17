Полиция Польши: Сотрудники спецслужб Беларуси участвовали в атаке на границе

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик заявил об участии сотрудников белорусских спецслужб как в самой атаке мигрантов на границе, так и в ее планировании.

«…не случайно дети сначала появляются на границе, а потом исчезают. Это подготовленная и хорошо спланированная акция. Глядя на поведение людей, которые бросали камни, я считаю, что они хорошо обучены и имеют опыт различных видов драк. На мой взгляд, они прошли подготовку в Беларуси, но также среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб, - сказал Шимчик в эфире телеканала Polsat News

По его мнению, экипировка мигрантов, включая шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом, свидетельствуют о причастности белорусских спецслужб к провоцированию кризиса.

«Офицеры белорусских служб принимали активное участие и в планировании самой операции», - подчеркнул Шимчик. Он отметил, что нападавшие были в масках, что делает идентификацию невозможной.

Районная прокуратура Сокулки начала расследование по факту нападения беженцев на полицейских и пограничников. По словам коменданта, предметы, которые бросали мигранты, сохранены в качестве вещественных доказательств.

Ярослав Шимчик добавил, что полицейские «отреагировали быстро и адекватно, применив меры принуждения». Он отметил, что из-за расстояния газовые баллончики не дали никакого эффекта, поэтому было решено использовать водометы.

«Мы были готовы к разным сценариям. Даже подготовили бронетранспортеры. Мы анализируем различные сценарии, - сказал Шимчик.

Шимчик также сообщил, что пострадали 12 человек, включая 9 сотрудников полиции.

Во вторник большая группа мигрантов на погранпереходе "Кузница - Брузги" на протяжении более двух часов бросалась камнями и другими предметами в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона информировала, что мигранты также используют шумовые гранаты и пытаются сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.