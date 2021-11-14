Последнее обновление: 14.11.2021 10:14

Сирийская авиакомпания приостановила полеты в Минск

Сирийская авиакомпания Cham Wings в субботу объявила о приостановке полетов в Минск из-за ситуации на белорусско-польской границе.

"Ввиду критической ситуации на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск - сирийцы, а также поскольку сложно определить, является ли Беларусь их конечным пунктом следования, мы незамедлительно приостанавливаем полеты", - сообщила авиакомпания в твиттере, передает Интерфакс.

Накануне об ограничениях на полеты в Минск объявили авиакомпании из Турции и Ирака.



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