Сирийская авиакомпания приостановила полеты в Минск

Сирийская авиакомпания Cham Wings в субботу объявила о приостановке полетов в Минск из-за ситуации на белорусско-польской границе.
"Ввиду критической ситуации на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск - сирийцы, а также поскольку сложно определить, является ли Беларусь их конечным пунктом следования, мы незамедлительно приостанавливаем полеты", - сообщила авиакомпания в твиттере, передает Интерфакс.
Накануне об ограничениях на полеты в Минск объявили авиакомпании из Турции и Ирака.