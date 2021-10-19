Боррель назвал темы саммита Восточного партнерства

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что подготовка к следующему саммиту Восточного партнерства происходит «в тяжелом геополитическом контексте», и отметил, что главными темами для обсуждения в декабре должны стать соблюдение базовых ценностей и свобод, долгосрочное экономическое возрождение и координация усилий в борьбе с пандемией коронавируса.

Это представитель ЕС отметил в Люксембурге во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Восточное партнерство. Мы должны подготовить новую министерскую встречу в следующем месяце и саммит в декабре. Геополитический контекст тяжелый. Ситуация в Украине, затяжные конфликты, продолжающийся энергетический кризис в Молдове, продолжение репрессий в Беларуси, которая остановила собственное участие в Восточном партнерстве... Им нужно сейчас работать над фундаментальными вещами - демократия, права человека, верховенство права и борьба с коррупцией. Это краеугольный камень. Вторая (цель) - это долгосрочное экономическое возрождение. Третье - поддержка с вакцинами, вакцинные сертификаты и борьба против дезинформации», - сказал Боррель.

Отвечая на вопросы прессы относительно расширения ЕС и вероятности его обсуждения на саммите Восточного партнерства, Высокий представитель ЕС напомнил, что тема расширения, как таковая, недавно рассматривалась на уровне глав государств-членов Евросоюза.

«Очевидно, что европейцы, Европейский Союз, уделяют особое внимание этой теме. Есть определенные трудности, но наше желание о том, чтобы преодолеть эти трудности», - отметил Боррель.

Как сообщалось, во время неформального саммита ЕС и саммита ЕС-Западные Балканы, которые состоялись, соответственно, 5-6 октября в Словении, лидеры ЕС подчеркнули «почти единогласную» поддержку интеграции в ЕС стран региона, и призвали правительства этих стран к продолжению реформ. При этом они не смогли согласовать сроки начала переговоров на межправительственном уровне для стран-кандидатов Албании и Северной Македонии, хотя такие переговоры являются обязательным практическим шагом на пути к членству в ЕС.