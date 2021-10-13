Последнее обновление: 13.10.2021 14:27

Германия сообщила о росте миграции через белорусский маршрут

Власти Германии заявили в среду, что количество мигрантов, прибывающих в страну через Польшу и Беларусь, в последнее время существенно возросло.

Об этом сообщила федеральная полиция страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

По данным правоохранителей, в этом году границу со стороны Польши незаконно пересекли более 4300 человек, при этом большинство мигрантов прибыли из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

В то время как с января по июль было зарегистрировано всего 26 человек, которые путешествовали по так называемому "белорусском маршруту", 474 человека прибыли в августе, 1914 - в сентябре и 1934 - в первые 11 дней октября.

Большинство мигрантов размещаются в центрах приема беженцев в восточной земле Бранденбург.

"Ситуация не драматическая, но тяжелая", - сказал Олаф Янсен, глава центрального офиса по делам иностранцев в городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии. Он добавил, что есть опасения в связи с возможностью распространения коронавируса у вновь прибывших.



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