МИД Польши объяснил решение о примате Конституции страны над правом ЕС

Решение Конституционного суда Польши, который признал главенство национальной конституции над законами Евросоюза, соответствует «иерархии источников права», действующих в Польше и в ЕС.

Об этом заявил МИД Польши, передает РБК.

«Национальные конституции государств-членов ЕС всегда находятся на первом месте в этой иерархии. Договоры ЕС — как акты международного права — имеют приоритет над национальными законами статутного ранга, но не могут предшествовать конституции», — пояснило внешнеполитическое ведомство.

Как отметил МИД, в 2005 году Конституционный трибунал Польши установил, что «Конституция является высшим законом республики Польша в отношении всех международных соглашений, которые имеют для нее обязательную силу, включая соглашения о передаче полномочий в определенных случаях». Этот принцип, добавил МИД, был подтвержден в последующих постановлениях Конституционного суда страны.

Министерство указало, что конституционные суды других стран ЕС ранее неоднократно устанавливали, что Евросоюз превышает свои полномочия.

«Некоторые действия институтов Европейского Союза, в частности Суда ЕС, носят характер ultra vires, то есть превышают полномочия, предоставленные этим институтам в соответствии с [международными] договорами», — сообщил МИД.

Он уточнил, что такие решения принимали конституционные суды во Франции, Дании, Италии, Чехии, Испании и Румынии.

МИД пояснил, что польский суд не оспаривал положения договора о Европейском Союзе в целом. Польша продолжит соблюдать нормы Евросоюза, если они не нарушают Конституцию республики.

Польша с 2017 года проводит судебные реформы, которые, как считает Еврокомиссия, нарушают принципы Евросоюза. В июне 2019 года суд ЕС признал судебную реформу в Польше противоречащей европейскому праву.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в марте попросил Конституционный суд страны проверить решение высшей судебной инстанции Европы на соответствие национальному законодательству Польши. В итоге 7 октября Конституционный суд Польши признал, что решение суда ЕС не соответствует законодательству страны, и таким образом было признано верховенство польского права над европейским.

МИД Польши пояснил, что если бы страна признала верховенство права ЕС, это снизило бы качество защиты польских граждан в суде. Согласно Конституции судьи, назначаемые президентом Республики Польша, несменяемы, и при исполнении своих обязанностей они подчиняются только Конституции и законам Польши. «Толкование законодательства ЕС, оспариваемое Конституционным трибуналом, было направлено на подрыв этого принципа, позволяя обжаловать их [судей] решения и фактически лишив их судебной власти, что, в результате, лишило бы граждан правовой определенности и доверия к судебной системе», — считает МИД.

В свою очередь Еврокомиссия заявила, что решение Конституционного суда Польши о верховенстве национальной Конституции над законами Евросоюза вызывает опасения. Комиссия считает, что европейское право имеет приоритет над национальными законами, в том числе конституционными положениями.

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что из-за решения Польши ей могут заблокировать выплаты из бюджета Евросоюза, которые идут на восстановление страны. «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши. Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета [ЕС] в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение», — отметил Сассоли.

Он добавил, что еще есть шанс «избежать необратимого кризиса», однако «примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».