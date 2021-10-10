Партия премьера Чехии потерпела поражение на выборах в парламент

Партия действующего премьер Чехия Андрея Бабиша потерпела поражение на выборах в парламент, следует из данных чешского Статистического управления, опубликованных по результатам подсчета всех голосов.

Центристское движение Бабиша "Акция недовольных граждан" (АНО) набрало 27,1% голосов, в то время как оппозиционный альянс - 27,8%. В этом случае оппозиция может рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте, передает Интерфакс.

В то же время, АНО остается самой мощной отдельно взятой партией Чехии: она может получить в парламенте более 70 мест.

Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "архивов Пандоры", в которых, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн. При этом чешский премьер, комментируя эту публикацию, заявил в свою защиту, что "не сделал ничего незаконного". "Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил Бабиш.