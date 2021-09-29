Швеция отменила большинство COVID-ограничений

Сегодня в Швеции отменили большинство ограничений, которые ранее ввели в связи с пандемией COVID-19.

В результате Швеция стала второй страной ЕС, после Дании, которая возвращается к обычному режиму жизни, сообщает The Local.

Теперь шведы смогут без ограничений посещать кафе, рестораны и общественные мероприятия. Также отменяется требование о соблюдении дистанции между столиками в общественных заведениях, а также ограничения на допустимое количество посетителей в барах и ресторанах.

Кроме того, отменяются ограничения по посещению публичных мероприятий и крупных спортивных событий. Теперь, чтобы попасть на мероприятие, не нужно предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус или доказательство прививки от COVID-19.

До этого на мероприятия в закрытых помещениях допускали не более 300 посетителей, а на открытом воздухе - не более трех тысяч человек. А частные мероприятия в арендованных помещениях разрешалось посещать не более 50-ти людем одновременно.

Также в стране пересмотрели правила дистанционной работы, действовавшие с весны 2020 года. С сегодняшнего дня работникам рекомендуют постепенно возвращаться на свои места работы. При этом людям, у которых есть симптомы заболевания, по-прежнему советуют работать из дома и сдавать тест на COVID-19.