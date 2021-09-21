Последнее обновление: 21.09.2021 20:15

Власти Беларуси хотят продать туркам госдолю в операторе МТС

Белорусские власти обсуждают возможность продажи акций сотового оператора МТС, 51% акций которого принадлежит государству в лице «Белтелекома», а еще 49% - «Российским мобильным телесистемам».

Как стало сообщает «Наша Нива» со ссылкой на собственные источники, потенциальным покупателем контрольного пакета МТС может выступить турецкая компания.

«Россияне не против этого соглашения. Им так надоела белорусская история и вечное ожидание худшего, что они даже готовы помочь белорусам продать себя, чтобы с ними (с белорусскими властями – ред.) мог справиться кто-то другой», - цитирует издание своего собеседника.

Источники говорят, что попутно с МТС власти хотели бы продать Белтелеком, который может стать одной из жертв 5-го санкционного пакета.

Сумма сделки будет зависеть от того, что будет выставлено на продажу - только белорусский пакет акций, или полностью МТС, или МТС + Белтелеком.

«За белорусскую долю хотят $300 млн, но это маловероятная сумма, ведь продать актив в Беларуси уже достаточно сложно. Ситуацию упрощает то, что турки уже присутствуют на рынке, Life принадлежит Turkcell», - рассуждают информированные источники.

Накануне директором «МТС-Беларусь» вместо Владимира Карповича был назначен Владислав Андрейченко – сын спикера нижней палаты парламента Владимира Андрейченко.

Российские акционеры, как и руководство компании о смене директора узнали из новостей, утверждает Наша Нива.

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