"Белорусский дом на Украине" сообщил о задержании СБУ своих активистов

Некоммерческая общественная организация "Белорусский дом на Украине" сообщила о задержании Службой безопасности Украины (СБУ) сначала одного своего волонтера, а затем еще четверых.

Эту информацию организация распространила в своем Telegram-канале в четверг, передает ТАСС.

«Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов.

Организация первоначально также сообщила, что еще четыре человека находятся на беседе в СБУ, однако позднее распространила информацию о том, что "задержанных [уже] пятеро". "Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор - "сотрудничество или депортация". Данные всех пятерых установлены", - отметил "Белорусский дом на Украине".

По данным организации, близкие задержанных людей сообщили, что за ними длительное время велась слежка "и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу".

"Белорусский дом на Украине" оказывает правовую и иную помощь гражданам Беларуси, покинувшим свою страну и проживающим на Украине.

3 августа украинская полиция сообщила, что в одном из парков Киева найден мертвым глава организации, гражданин Беларуси Виталий Шишов. Открыто производство по статье "Умышленное убийство". В ЕС призвали Киев провести тщательное расследование произошедшего, процесс под личный контроль взял президент Украины Владимир Зеленский. Он также поручил силовым структурам обеспечить защиту граждан Беларуси, прибывших на украинскую территорию в течение минувшего года.