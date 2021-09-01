Последнее обновление: 01.09.2021 18:44

Наша Нива: Китай заморозил $580 млн на строительство Нежинского комбината под Солигорском

Китай заморозил предоставление оставшейся части кредита на строительство Нежинского горно-обогатительного комбината, строительство которого ведет компания «Славкалий» попавшего под санкции Михаила Гуцериева.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что в рамках проекта уже освоены $820 млн., но Китай заморозил оставшиеся $580 млн.: строительные компании покидают площадку, работы на которой приостановлены с конца июня.

На реализацию проекта Славкалий должен был получить $1,4 млрд. китайских кредитов под гарантии правительства Беларуси. Дополнительно, Гуцериев вложил в проект в разным оценкам от 250 до 600 млн. собственных средств.



blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование