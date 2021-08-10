Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 455281 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 августа 2021 года выросло до 455281 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3541 человек.

Выздоровели и выписаны 449186 (+434) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3551 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 607 человек (10,74% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7443773 (+5650) теста на коронавирус.