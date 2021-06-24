ВОЗ признала возможность вакцинирования детей от коронавируса

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса, следует из ее обновленных рекомендаций.

В них говорится, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме, чем взрослые.

«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — сказано в обновленных рекомендациях ВОЗ.

Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей от коронавируса не стоит, поскольку «пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19» для этой группы населения, передает РБК.

В обновленных рекомендациях ВОЗ говорится, что «детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами» может быть предложена вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech. В организации ссылаются на выводы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ о том, что вакцина Pfizer подходит для подростков в возрасте от 12 лет.

В ВОЗ добавили, что испытания вакцин для детей продолжаются и организация обновит рекомендации, когда этого потребуют «фактические данные или эпидемиологическая ситуация».