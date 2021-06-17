Последнее обновление: 17.06.2021 14:44

МИД Литвы: Санкции ЕС против режима Лукашенко утвердят на следующей неделе

Четвертый блок санкций Евросоюза против режима Лукашенко будет утвержден на следующей неделе.

"Четвертый пакет, о необходимости принятия которого мы немало говорили раньше, будет утвержден, скорее всего, на следующей неделе на заседании в Люксембурге глав МИД стран ЕС", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, которого цитирует ТАСС.

Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС (КОРЕПЕР) согласовал в среду четвертый пакет ограничительных мер сообщества против белорусских властей, который включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков, а также запретит европейскому бизнесу контакты с семью юридическими лицами. Поименно санкционный список пока не оглашен.

"Пока это закрытая информация", - отметил Ландсбергис.

Он напомнил, что процесс согласования занял около двух месяцев, в настоящее время идут дискуссии о введении секторальных санкций.

"Санкции такого рода были бы применены впервые", - отметил глава МИД Литвы.

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