Рада Украины приняла заявление по поводу ситуации с самолетом Ryanair

Верховная рада Украины приняла заявление относительно инцидента с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в Минске 23 мая.

Депутаты поручили председателю Дмитрию Разумкову направить текст документа ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, национальным правительствам и парламентам, передает DW.

В Раде "решительно осудили действия властей" Беларуси и призвали немедленно освободить журналиста Романа Протасевича, а также всех политических заключенных. Кроме того, законодатели потребовали "остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей, и гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами".

Верховная Рада призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) безотлагательно провести расследование произошедшего.

Парламент полностью поддерживает действия правительства Украины, которое ввело запрет на авиаперевозки с Беларусью с 26 мая и усилило санкции в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая, подчеркивается в заявлении.