В Швеции приостановили продажу "Советского шампанского" из Беларуси

Компания Systembolaget, государственный монополист в торговле алкоголем в Швеции, прекратила в среду продажу белорусского "Советского шампанского".

Основанием для этого послужили подозрения в нарушении производителем отдельных положений этического кодекса компании, передает ТАСС.

В пресс-релизе Systembolaget , который цитирует телеканал SVT, говорится, что политическая ситуация не позволяет осуществить проверку непосредственно на месте имеющихся на этот счет подозрений и до тех пор, пока условия для этого не появятся, в продажу белорусское игристое вино поступать не будет.

"Systembolaget следит за развитием событий в Беларуси, а также за политикой ЕС и Швеции в отношении Беларуси, основанной на четкой позиции в вопросах демократии, прав человека и верховенства закона", - говорится в сообщении.