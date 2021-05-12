Суэцкий канал расширят после инцидента с его блокировкой судном

Управление Суэцкого канала планирует расширить и углубить южную часть водного пути, где контейнеровоз Ever Given заблокировал движение транспорта на 6 дней в конце марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы управления Усамы Рабиа.

На выполнение плана, говорят в Египте, понадобится до 24 месяцев.

Рабиа пояснил, что будут увеличивать участок длиной в 30 километров между городом Суэц и Биттер Лейкс на 40 метров в восточном направлении. Кроме того, этот участок планируют углубить с 20 до 22 метров.

Вторая полоса канала, которая была открыта в 2015 году на севере Биттер Лейкс и обеспечивает двустороннее движение, будет расширена на 10 км с южной стороны озера, чтобы достичь общей длины 82 км.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что о расширении канала говорили и раньше, но блокирование пути судном Ever Given подчеркнуло необходимость воплощения плана.