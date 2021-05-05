Последнее обновление: 05.05.2021 15:03

Белорусским силовикам запрещают выезд из страны

Работникам силовых органов Беларуси стали запрещать выезд за границу.

По информации инициативы BYPOL, оперативным сотрудникам МВД ограничили право на выезд, так как они теперь "проходят в качестве ответчиков по гражданским делам".

Кроме того, выезд ограничили и для сотрудников КГБ, оставив возможность уехать лишь в Россию, Турцию, Египет, Вьетнам, Кубу, Китай и ОАЭ. Но при этом, по данным источника, надо брать разрешение у председателя КГБ.

А тех, кто сейчас увольняется из вышеперечисленных органов, бессрочно вносят в базу сотрудников, которым ограничен выезд.

Как сообщает By_Pol, такие меры не имеют законных оснований, а решение об ограничении права на выезд может принять только суд.



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