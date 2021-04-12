Прибалтика впервые отключила импорт электроэнергии из России

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год.

Как пишет "Коммерсант", Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля. В то же время проводилось тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

Из-за прекращения экспортных поставок в Латвию и закрытия ЛЭП между Беларусью и Литвой внутри РФ упали спрос и цены на электроэнергию.

В Прибалтике произошла обратная ситуация — цены резко выросли.

Например, 8 апреля Литва для компенсации импорта из Белоруссии и России повысила закупки из Польши (3,5 ГВт•ч) и Швеции (3,3 ГВт•ч). В итоге спотовые цены в Литве повысились на €4 за 1 МВт•ч, достигнув €51 за 1МВт•ч, отмечают аналитики «СКМ Маркет Предиктор». 11 апреля спотовая цена в Литве составляла около €40.