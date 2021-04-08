Семашко перенес согласование дорожных карт на май

Посол Беларуси Владимир Семашко перенес на май срок согласования оставшихся 7 из 28 дорожных карт по интеграции России и Беларуси.

Ранее Семашко говорил, что карты будут согласованы до конца апреля.

«…я должен проинформировать, что мы уже близки к тому, чтобы эти дорожные карты были закончены. На сегодняшний момент из 28 21 карта согласована, осталось проработать буквально семь карт. <...> Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего Союзного государства и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно», - заявил Семашко, колеся по Оренбургской области РФ (цитата ТАСС).

Он не уточнил, чем вызван перенос сроков согласования карт.