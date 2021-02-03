СМИ: Румас находится в одной из западных стран

Сергей Румас в настоящий момент не задержан, а находится в одной из западных стран, либо в Великобритании, либо в Италии, куда он уехал на день рождения одного из старших сыновей и пока не вернулся в Беларусь.

Поводом для слухов о Румаса стало вчерашнее задержание его близкого товарища Геннадия Сысоева. Румас бегал по кабинетам и давал личные гарантии, когда Сысоева сняли по уголовному делу сняли с должности главы Белинвестбанка, сообщает nn.by.

Сысоев когда-то давно занимал должность заместителя Румаса в «Белагропромбанке», в последнее время руководил проблемным «Борисовдревом».

Кроме Сысоева, в руках силовиков оказался еще один товарищ Румаса – бизнесмен Игорь Чернявский, руководитель и основатель Туровского молочного комбината. Предприятие начали строить еще в бытность Румаса – главы Белагропромбанка. Стройка комбината в чистом поле в рамках госпрограммы «развития припятского Полесья» предполагала льготные бюджеты в том числе и от Белгапропромбанка.

Комбинат был запущен в 2013 году с завяленным сроком окупаемости в 2020 году. Однако, пока предприятие терпит убытки и на начало 2020 года было на грани банкротства.

Помимо молочки, Игорь Чернявский известен тем, что был совладельцем сети магазинов «Родная сторона». Бизнесу пришел конец после банкротства партнера Чернявского – владельца «Дельта-банка» Николая Лагуна.

Белорусские власти обвинили Лагуна в воровстве денег из собственного банка. В частности, Следственный комитет РБ якобы установил, что Лагун, действуя в сговоре с руководством банка по предварительному сговору в период с декабря 2012 по март 2015 года намеренно создали и в дальнейшем увеличивали задолженность, а также скрыли неплатежеспособность банка.

В августе 2015 года Верховный суд Беларуси признал "Дельта банк" банкротом и открыл в отношении него ликвидационное производство. Нацбанк в марте того же года отозвал у него лицензию на осуществление банковской деятельности.

В марте 2018 года Лагун подал в международный арбитраж на правительство Беларуси. В частности, соответствующий иск зарегистрировал Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Всемирный банк).

В соответствии с опубликованным на сайте ICSID сообщением, предметом разбирательства по иску Delta Belarus Holding является банковское предприятие. В числе ответчиков указаны премьер-министр, министр экономики и министр иностранных дел Беларуси.

Как сообщают источники afn.today, во второй половине января 2021 года начались слушания по этому иску.